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“أمانة الرياض” تحدد 16 شرطًا لتقديم خدمة صف المركبات للزبائن

“أمانة الرياض” تحدد 16 شرطًا لتقديم خدمة صف المركبات للزبائن
http://almnatiq.net/?p=1026759
محررو المناطق

كشفت أمانة منطقة الرياض عن اشتراطات تقديم خدمة صف المركبات للزبائن، مؤكدة على ضرورة الحصول على تصريح من الجهات المعنية لممارسة النشاط.

 

وقالت الأمانة في بيان لها، إن هناك 15 اشتراطًا يجب على المنشآت التجاريّة تحقيقها والالتزام بها لضمان سلامة مركبات الزبائن أثناء عمليتي الاستلام والتسليم، ومن بين هذه الاشتراطات، أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي، وأن يلتزم بلائحة الاشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية.

 

وشملت تلك الاشتراطات، توفير مواقف خاصة أو مستأجرة تتناسب مع حجم المنشأة التجارية، ووضع لوحة إرشادية بشكل ظاهر توضح تقديم “خدمة إيقاف المركبات”، ويجب أن يحمل “راكن” المركبة رخصة سارية المفعول، إضافة إلى تخصيص نقطة استلام وتسلم.

 

كما شملت أنه على المنشأة التجارية الراغبة في تقديم الخدمة لعملائها بشكل مباشر؛ الالتزام بالاشتراطات الخاصة، وفي حال كان مقدم الخدمة طرفاً ثالثا “مشغل” لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة التجارية، وعلى مقدم الخدمة توقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بالمركبات.

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