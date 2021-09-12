“استشاري”: شركات التأمين مقصرة في حق المرضى والمستشفيات تقف ضد الطبيب (فيديو)

محررو المناطق

انتقد د. حسن القرني استشاري جراحة الأورام ، نظام شركات التأمين، مؤكدًا أنها غائبة تمامًا عن دورها، واستفادت من فترة كان التأمين فيها فقط عن “قولة والله”.

وقال القرني في لقاء على قناة “روتانا خليجية” إن ما يوازي تأمين الأطباء الآن كان يوازي تأمين الإقامة سابقًا، مشيرًا إلى أنهم مقصرين في جانب المرضى.

وتابع أن الطريقة الصحيحة للتأمين بالنسبة للطبيب يجب أن تتم عن طريق المستشفى، والإدارة القانوينة بالمستشفى مسؤولة عن جميع النزاعات أو الخلافات، التي تتقدم بها الشكوى من جانب المريض، فإن احتاجوا معلومات من الطبيب يقومون بسؤاله عنها، ومن حقهم إتخاذ ما يلزم.

ولفت إلى أنه إذا كانت شركات التأمين تتعامل مع المستشفيات لاختلف الأمر، موضحًا أن المستشفيات تقف مع التأمين ضد الطبيب وهي من تحقق معه وتحوله إلى المحكمة.