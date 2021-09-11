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“قانوني” يكشف مدى إمكانية التبليغ عن أصحاب المقاطع الخادشة للحياء (فيديو)

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“قانوني” يكشف مدى إمكانية التبليغ عن أصحاب المقاطع الخادشة للحياء (فيديو)

“قانوني” يكشف مدى إمكانية التبليغ عن أصحاب المقاطع الخادشة للحياء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026783
محررو المناطق

كشف المستشار القانوني محمد الغامدي، عن دور المواطن تجاه المقاطع التي تحمل عري أو مشاهد خادشة للحياء، وما يمكن أن يقدمه المواطن في هذه الحالات.

 

وقال الغامدي خلال لقاء عبر برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”: “المواطن هو رجل الأمن الأول، إذا رأيت أي محتوى غير أخلاقي أو جنسي فعليك الإبلاغ تجاه من تمادوا بالظهور بشكل خادش”.

وأضاف الغامدي، أن أغلب المواطنين يتألمون من تلك المشاهد لكنهم يصمتون عنها وهذا خطأ جسيم، مشيرًا إلى أن الصمت يعد تشجيع بطريقة غير مباشرة لمن يسيء.

وتابع الغامدي، “أن هناك عدد من الأشخاص يتعمدون نشر صور خادشة لجمع الإعلانات والأموال”، مشيرًا إلى أن بعض شركات الملابس النسائية تطلب من الفتيات المشهورات تقديم الإثارة في الإعلان الخاص بهم.

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