صحة بيشة تقدم خدماتها لأكـثر من 109 ألف مستفيد بـ “عيادات تطمن”

المناطق- عسير:

قدمت صحة بيشة خدماتها لـ (109072) مستفيداً وذلك من خلال عيادات “تطمن ” في بيشة وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن .

وأضافت بأن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال “5” عيادات موزعة جغرافياً على كلاً من محافظة بيشة ومحافظة بلقرن ومحافظة تثليث ، وذلك في كل من :”مركز صحي مخطط ١ ، ومستشفى تبالة العام ، ومستشفى سبت العلاية العام، ومستشفى تثليث العام ، ومستشفى وادي ترج العام.

تجدر الإشارة أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في إرتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، والاعراض الاخرى لفايروس كورونا . وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي النظام .