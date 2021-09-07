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تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني ال91

تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني ال91

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تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني ال91

تعليم تبوك يعتمد برنامج الاحتفاء باليوم الوطني ال91
http://almnatiq.net/?p=1026799
المناطق- تبوك- فايز السميري:
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف ماجد بن عبدالرحمن القعير برنامج الاحتفاء باليوم الوطني ال91 تحت شعار “هي لنا دار”, الذي سينفذ في جميع مدارس المنطقة في الفترة من 19-2 إلى 22-2-1443هـ.
وأكد مدير التعليم المكلف على أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم, وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه, وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية, وانطلاقا من ترسيخ مرتكزات رؤية المملكة ( 2030) ومضامينها في تعميق الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى طلاب وطالبات.
وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب ومشرف المشروع د.عبدالله الحارثي أن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني تتضمن قيام جميع المدارس بإعداد وتنفيذ فعاليات الاحتفاء والأنشطة والمسابقات الطلابية والتطوعية سواء كانت عن بعد أو حضورياً وتفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات المعتمدة
 وإشراك أسر الطلاب والطالبات في تنفيذ فعاليات الاحتفاء مشيراً إلى أن الاحتفال في المدارس سيكون عن بُعد للمرحلة الابتدائية، وحضورياً للمرحلة الثانوية والمتوسطة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية.

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