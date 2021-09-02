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ما هي خطوات الإبلاغ عن فقد رخصة السلاح؟.. منصة “أبشر” تجيب  

ما هي خطوات الإبلاغ عن فقد رخصة السلاح؟.. منصة “أبشر” تجيب  

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ما هي خطوات الإبلاغ عن فقد رخصة السلاح؟.. منصة “أبشر” تجيب  

ما هي خطوات الإبلاغ عن فقد رخصة السلاح؟.. منصة “أبشر” تجيب  
http://almnatiq.net/?p=1026803
محررو المناطق

ردّت منصة “أبشر”، على سؤال  أحد المستفيدين عن كيفية الإبلاغ لديها في حال فقدان رخصة السلاح، علما بأنَّه تم الإبلاغ لدى مركز الشرطة.

 

وقالت المنصة عبر حسابها الرَّسمي بموقع “تويتر” إنَّ المستفيد في تلك الحالة، يمكنه الدخول لحسابه بمنصة “أبشر أفراد”، واختيار أيقونات: “المواعيد، الأسلحة والمتفجرات، حجز موعد” للمراجعة”  وذلك عبر الرابط التالي: “https://www.absher.sa/portal/landing.html”

يذكر أن منصة أبشر تقدم  كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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