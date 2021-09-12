احدث الأخبار

أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب
أبرز المواد
 مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع
المناطق
 الأحوال المدنية تتيح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر “أبشر”
أبرز المواد
 وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
أبرز المواد
 أبرزها ضيق التنفس.. أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 “أمانة الرياض” تحدد 16 شرطًا لتقديم خدمة صف المركبات للزبائن
أبرز المواد
 3 طرق قانونية لمواجهة تلاعب الرجل للحصول على راتب زوجته (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة العالمية: 3 أسباب لإعطاء جرعة لقاح كورونا الثالثة
أبرز المواد
 أبرزهم مايكل جاكسون.. مشاهير نجوا من هجمات 11 سبتمبر
أبرز المواد
 “قانوني” يكشف مدى إمكانية التبليغ عن أصحاب المقاطع الخادشة للحياء (فيديو)
أبرز المواد
 ما هي خطوات الإبلاغ عن فقد رخصة السلاح؟.. منصة “أبشر” تجيب  
أبرز المواد
 صحة بيشة تقدم خدماتها لأكـثر من 109 ألف مستفيد بـ “عيادات تطمن”
المناطق
أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب

أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب

أبرز المواد
مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

المناطق
الأحوال المدنية تتيح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر “أبشر”

الأحوال المدنية تتيح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر “أبشر”

أبرز المواد
وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي

وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي

أبرز المواد

3 طرق قانونية لمواجهة تلاعب الرجل للحصول على راتب زوجته (فيديو)

3 طرق قانونية لمواجهة تلاعب الرجل للحصول على راتب زوجته (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026812
محررو المناطق

كشف خالد أبو راشد محامي ومستشار قانوني عن الطرق القانونية لمواجهة تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة.

 

واشار إلى أن هذه الطرق تكون عن طريق فسخ النكاح أو ضمان حقها بصك، أو رفع قضية لإثبات حقها.

 

وأضاف من خلال لقاء عبر برنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”، أنه حال أنفقت الزوجة أموالًا على أبنائها أو بيتها تحت ظروف خاصة دفعتها لذلك، فهذا قرارها، أما إذا رأت أنها ترفض الإنفاق، فعليها رفع دعوى طلاق أو خلع.

 

وتابع أنه إذا تمكنت المرأة من الحصول على ما يثبت أخذ الزوج لهذه الأموال، سواءً بتوقيعه على دين أو سند برد المبالغ المصروفة من قبل الزوجة لاحقًا، فإن ذلك يضمن حقها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*