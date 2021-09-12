3 طرق قانونية لمواجهة تلاعب الرجل للحصول على راتب زوجته (فيديو)

محررو المناطق

كشف خالد أبو راشد محامي ومستشار قانوني عن الطرق القانونية لمواجهة تلاعب الزوج للحصول على راتب الزوجة.

واشار إلى أن هذه الطرق تكون عن طريق فسخ النكاح أو ضمان حقها بصك، أو رفع قضية لإثبات حقها.

وأضاف من خلال لقاء عبر برنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”، أنه حال أنفقت الزوجة أموالًا على أبنائها أو بيتها تحت ظروف خاصة دفعتها لذلك، فهذا قرارها، أما إذا رأت أنها ترفض الإنفاق، فعليها رفع دعوى طلاق أو خلع.

وتابع أنه إذا تمكنت المرأة من الحصول على ما يثبت أخذ الزوج لهذه الأموال، سواءً بتوقيعه على دين أو سند برد المبالغ المصروفة من قبل الزوجة لاحقًا، فإن ذلك يضمن حقها.