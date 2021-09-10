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الصحة العالمية: 3 أسباب لإعطاء جرعة لقاح كورونا الثالثة

الصحة العالمية: 3 أسباب لإعطاء جرعة لقاح كورونا الثالثة
http://almnatiq.net/?p=1026826
المناطق - وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن وجود  3 أسباب وراء الرغبة في إعطاء جرعة إضافية من لقاح كورونا.

 

وقالت الدكتورة أوبراين مسؤولة اللقاحات والمناعة في منظمة الصحة العالمية، إن السبب الأول هو إذا كانت هناك فئة من الأشخاص لم تستجب بشكل كافٍ لأول جرعتين تم تلقيتهما.

 

وأشارت إلى أنه ربما يكون من الضروري تلقي الأشخاص، الذين يعانون من نقص المناعة، جرعة ثالثة طالما أن جرعتا اللقاح لم تحقق نفس النتائج، التي يعاينها الأشخاص الطبيعيين والأصحاء.

 

وأضافت مسؤولة اللقاحات والمناعة خلال برنامج “العلوم في خمس”، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل السبب الثاني فهو أن تبدأ المناعة التي اكتسبها الشخص نتيجة تلقي التطعيم، في التضاؤل والتدهور بمرور الوقت.

 

وتابعت أن السبب الثالث، هو أن يكون أداء اللقاحات أقل أو غير كافٍ ضد بعض المتغيرات المثيرة للقلق التي ظهرت مؤخرًا.

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