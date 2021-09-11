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وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي

وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
http://almnatiq.net/?p=1026850
المناطق - واس

دشّن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي الدكتور توفيق الربيعة اليوم الهوية الجديدة للمجلس.

 

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب الغامدي، إن الهوية الجديدة للمجلس تمكّن المستفيدين المؤمن لهم من الحصول على الرعاية والحماية الكاملتين وتحسين الاستدامة والابتكار من خلال العمل كجهة قادرة على المرونة والتعلم وتحفيز التحول الرقمي في القطاع، مؤكداً أن إطلاق الهوية يواكب إستراتيجية المجلس لمواءمة رؤية المملكة 2030 الطموحة والملهمة.

 

وأضاف الغامدي، أن جميع القطاعات تعمل على مواكبة رؤية المملكة من خلال برامج نوعية في مختلف التخصصات. لافتاً النظر إلى إطلاق مجلس الضمان الصحي للعقد الموحد لشركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية التأمينية، إضافة إلى إطلاق مركز الصلح المعتمد من وزارة العدل لتوفير بيئة مناسبة للأطراف المتنازعة مع الحرص على الخصوصية الكاملة للتفاوض وتقريب وجهات النظر. والحرص على تعزيز الجودة والكفاءة من خلال اعتماد توحيد الترميز الطبي بـ (9800) رمز، والعمل على دعم الاندماجات بين شركات التأمين لرفع كفاءة وجودة الخدمات، واستثمار التقنية الحديثة للحصول على أفضل الخدمات خلال وقت قياسي”.

 

وأوضح الدكتور الغامدي بأن مجلس الضمان الصحي أطلق الأدلة الإرشادية الإكلينيكية، إضافة إلى تطوير تطبيق المجلس إلى جانب تطوير حزمة المنافع، والحرص على آراء المستفيدين من خدمات التأمين الصحي المُقدم لهم ومدى جودتها، كما استعان المجلس بـ “بريس جيني – Press Ganey” أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصص في استطلاعات الرأي العام لقياس رضا المستفيدين من التأمين الصحي الخاص عن تجربتهم التأمينية من خلال استبيان تحسين تجربة المستفيدين الذي شمل عدة محاور مثل أداء شركات التأمين الصحي وسهولة حجز المواعيد الطبية وفهم منافع التأمين الصحي وتغطيته”.

 

وتهدف الهوية الجديدة للمجلس إلى تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة، والسعي لأن يكون جهةً رائدةً عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

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