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هل تؤيد عمليات التجميل للرجال؟.. سيدات يجبن (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026867
محررو المناطق

رصدت قناة “الإخبارية” في تقرير لها أراء عدد من المواطنين في عمليات التجميل للرجال.

 

وقالت إحدى السيدات إنه لا يجوز للرجل أن يجري أي عمليات تجميل، معتبرة أن الجمال مرتبط بالمرأة، بخلاف الرجل الذي يتميز بشخصيته ورجولته وأن إجراءه مثل هذه العمليات ناتج عن قلة الثقة بالنفس.

 

كما أيدت مواطنة أخرى عمليات التجميل للرجل إذا كان هناك تشوه خلقي، بسبب حادث أو غيره، مؤكدة أنه لو كان لأغراض تجميلية لا داعي له، فالجمال الطبيعي أفضل شيء.

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