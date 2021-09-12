مختص يكشف أهمية تمارين الأكتاف وأكثر الممارسات الرياضية الخاطئة

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أكد المدرب مشاري الحجيلي، على أهمية تمارين الأكتاف لأصحاب الأعمال المكتبية، مبينًا أكثر الممارسات الرياضية الخاطئة.

وأضاف الحجيلي خلال لقاء متلفز، أن الجزء العلوي في الجسد معتمد على مفصل الكتف، مشيراً إلى أن كل ما كان المفصل قوي يسهل الحركة ويعطي راحة لكل العضلات.

وأوضح الحجيلي، بأن هناك العديد من التمارين التي تفيد منطقة الأكتاف، وأبسطها رفع الأكتاف، والدوران والانقباض للخلف وتمدد للأمام.