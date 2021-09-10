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مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

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مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع
http://almnatiq.net/?p=1026870
المناطق- تبوك- فايز السميري:
تمكَّن فريق طبي متخصص بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك من التدخل وإنقاذ حياة مواطنة ثلاثينية حامل في شهرها السابع منومة في مستشفى محافظة ضباء ، بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، ودخولها في مرحلة صحية حرجة .
وأوضح الفريق الطبي أن المواطنة ساءت حالتها نتيجة التهاب شديد في الرئتين ما أدى الى نقص حاد في الأكسجين، وعلى الفور انتقل الفريق الطبي من تبوك الى ضباء حيث تم مباشرة الحالة وإنقاذها باستخدام تقنية الأكسجة الغشائية خارج الجسم (إيكمو) ,  للمحافظة على حياتها وحياة الجنين ، كما تم إعطائها العلاجات اللازمة في مثل هذه الحالات ، الأمر الذي ساعد في استقرار حالتها الصحية ، ومن ثم قام الفريق الطبي بالإشراف على نقلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك لمتابعة حالتها الصحية .
جدير بالذكر إلى أن تقنية أكسجة الدم الغشائي خارج الجسم، أو ما يسمى (إيكمو) تستخدم في مستشفى الملك فهد التخصصي والوحيد على مستوى مستشفيات منطقة تبوك كون المستشفى خاص بحالات كورونا ويعتمد هذه التقنية كإجراء إنقاذ حياة لمرضى الفشل التنفسي، خاصة الناتجة عن الالتهابات الفيروسية، وهي معقدة وذات اشتراطات خاصة، وتحتاج فريقًا طبيًّا متكاملاً وتجهيزات خاصة.

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