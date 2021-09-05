صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا بمحافظة الليث (فيديو) 

محررو المناطق

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة الليث، فجر اليوم الأحد، حيث ضربتها عدد من الصواقع الرعدية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تعرض برج كهربائي لصاعقة رعدية قوية، في قرية الشاقة الشمالية جنوب محافظة الليث.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة ضرب الصاعقة الرعدية للبرج الكهربائي، ما تسبب في حدوث وميض قوي وشرارة نارية، حيث اقتصرت الأضرار على البرج الكهربائي فحسب، دون وقوع أضرار بشرية.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد حذر، أمس السبت، من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظة الليث.