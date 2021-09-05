احدث الأخبار

صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا بمحافظة الليث (فيديو) 
أبرز المواد
 وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة
أبرز المواد
 أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب
أبرز المواد
 مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع
المناطق
 الأحوال المدنية تتيح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر “أبشر”
أبرز المواد
 وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
أبرز المواد
 أبرزها ضيق التنفس.. أعراض قد تنذر بقرب الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 “أمانة الرياض” تحدد 16 شرطًا لتقديم خدمة صف المركبات للزبائن
أبرز المواد
 3 طرق قانونية لمواجهة تلاعب الرجل للحصول على راتب زوجته (فيديو)
أبرز المواد
 الصحة العالمية: 3 أسباب لإعطاء جرعة لقاح كورونا الثالثة
أبرز المواد
 أبرزهم مايكل جاكسون.. مشاهير نجوا من هجمات 11 سبتمبر
أبرز المواد
 “قانوني” يكشف مدى إمكانية التبليغ عن أصحاب المقاطع الخادشة للحياء (فيديو)
أبرز المواد
صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا بمحافظة الليث (فيديو) 

صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا بمحافظة الليث (فيديو) 

أبرز المواد
وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة

وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة

أبرز المواد
أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب

أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب

أبرز المواد
مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع

المناطق

صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا بمحافظة الليث (فيديو) 

صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا بمحافظة الليث (فيديو) 
http://almnatiq.net/?p=1026880
محررو المناطق

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة الليث، فجر اليوم الأحد، حيث ضربتها عدد من الصواقع الرعدية.

 

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة تعرض برج كهربائي لصاعقة رعدية قوية، في قرية الشاقة الشمالية جنوب محافظة الليث.

 

وأظهر مقطع الفيديو لحظة ضرب الصاعقة الرعدية للبرج الكهربائي، ما تسبب في حدوث وميض قوي وشرارة نارية، حيث اقتصرت الأضرار على البرج الكهربائي فحسب، دون وقوع أضرار بشرية.

 

جدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد حذر، أمس السبت، من احتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، على محافظة الليث.

 

روابط ذات صلة

شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج اتصالات في مكة.. ومواطن يروي تفاصيل الواقعة

شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج اتصالات في مكة.. ومواطن يروي تفاصيل الواقعة
أمطار غزيرة على جازان.. وصاعقة رعدية تنهي حياة وافد في العارضة

أمطار غزيرة على جازان.. وصاعقة رعدية تنهي حياة وافد في العارضة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*