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أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب

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أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب

أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب
http://almnatiq.net/?p=1026882
محررو المناطق

قالت أمانة محافظة جدة، إن ترك بقايا الطعام والحبوب يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي ويعتبر تهديد بيئي وصحي.

 

وكشفت أمانة محافظة جدة عبر تغريدة  لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، صباح اليوم الأحد، 6 أعراض سلبية يتسبب فيها ترك بقايا الطعام والحبوب.

 

وعددت الأمانة الأضرار التي تسببها بقايا الطعام والحبوب، وهي الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة، والمساعدة على تكاثر الحشرات والقوارض، والمساهمة في انبعاث الروائح الكريهة.

 

وتابعت أمانة جدة أن ترك بقايا الطعام تعد بيئة حاضنة لنواقل الأمراض، وتجذب الحيوانات الضالة للأحياء السكنية، كما تعتبر بمثابة تشويه للمشهد الحضاري لأي مدينة.

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