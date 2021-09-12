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استشاري: هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس الفموي (فيديو)

استشاري: هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس الفموي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1026903
محررو المناطق

أكد الدكتور محمد خاشقجي استشاري أمراض وجراحة الجلد، أن الفيروس الفموي، عادة ما ينشط لدى كبار السن وضعاف المناعة والأطفال.

 

وأضاف خاشقجي خلال لقاء تلفزيوني، أن الفيرس نوعين، الأول  يأتي عن طريق التلامس والتقبيل .

 

وأشار إلى أن النوع الثاني يأتي عن طريق الاتصال الجنسي، مؤكدًا أن النوع الأول هو الأكثر انتشارًا بين الناس خاصة صغار السن وضعاف المناعة.

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