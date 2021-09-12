استشاري: هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس الفموي (فيديو)

محررو المناطق

أكد الدكتور محمد خاشقجي استشاري أمراض وجراحة الجلد، أن الفيروس الفموي، عادة ما ينشط لدى كبار السن وضعاف المناعة والأطفال.

وأضاف خاشقجي خلال لقاء تلفزيوني، أن الفيرس نوعين، الأول يأتي عن طريق التلامس والتقبيل .

وأشار إلى أن النوع الثاني يأتي عن طريق الاتصال الجنسي، مؤكدًا أن النوع الأول هو الأكثر انتشارًا بين الناس خاصة صغار السن وضعاف المناعة.