رجل يلعب تنس الطاولة مع والدته المسنة (فيديو)

المناطق - وكالات:

شارك رجل لعبة “تنس الطاولة” مع والدته في حديقة منزل، بينما يقوم الكلب بمناولتهم الكرة عندما تسقط عن الطاولة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية تم تداوله على نطاق واسع لحظات إنسانية بين الابن البار ووالدته المسنة، التي تشاركه اللعب.

ورغم أن عمر الأم يتجاوز 80 عاما، إلا أن ذلك لم يمنعها من ممارسة الرياضة مع ابنها في لحظات تعكس مشاعر أسرية دافئة.