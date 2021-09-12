رجل يلعب تنس الطاولة مع والدته المسنة (فيديو)

شارك رجل لعبة “تنس الطاولة” مع والدته في حديقة منزل، بينما يقوم الكلب بمناولتهم الكرة عندما تسقط عن الطاولة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية تم تداوله على نطاق واسع لحظات إنسانية بين الابن البار ووالدته المسنة، التي تشاركه اللعب.
ورغم أن عمر الأم يتجاوز 80 عاما، إلا أن ذلك لم يمنعها من ممارسة الرياضة مع ابنها في لحظات تعكس مشاعر أسرية دافئة.
الصين المتنوعة: سجل مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية لحظات دافئة، حيث رجل يرافق أمه التي يبلغ عمرها أكثر من 80 عاما لممارسة تنس الطاولة، وفي مكان قريب منهما كلب صغير، كان يحدق بالكرة التي تحوم في الهواء، مستعدا لـ "إشارة ما"، فماذا ينتظر الكلب؟ pic.twitter.com/pGHq9vtAj3
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) September 11, 2021
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