دبلوماسي أمريكي: بايدن يعرف الأهمية الاستراتيجية للمملكة

محررو المناطق

أكد الدبلوماسي الأمريكي السابق آدم إيرلي، على قوة وصلابة العلاقة بين المملكة وأمريكا، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي بايدن يفهم أهمية المملكة استراتيجيا.

وأشار إيرلي مع قناة “الحرة”، إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين بلينكن ومستشار الأمن القومي ووزير الدفاع والرئيس كلهم لديهم علاقات وحوارات مستمرة وجيدة مع كبار القادة في المملكة ويفهون أهمية المملكة ومانتها الاستراتيجية في المنطقة.

وأوضح إيراني بشأن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إلى المملكة، أن المملكة ولويد اوستن والقيادة المركزية أو الوسطى يعرفون بعضهم جيدا فأوستن أمضى وقتا في المملكة ولديه علاقات ممتازة مع نظرائه بالمملكة.

وأكد على أن هناك تفاهم مع المملكة عندما تم نشر هذه البطاريات، ثانيًا المملكة لديها بطاريات الباتريوت الخاصة بها، ثالثًا أمريكا تنشر هذه الوحدات خاصة عندما يكون هناك تهديد، واحساس أن التهديد الذي صممت له هذه الصواريخ ليس ملحًا كما كان في الماضي، الباتريوت تدافع ضد هجمات الصواريخ الباليستية ومعظم ما يواجه المملكة الآن هجمات بالمسيرات، وهناك آليات دفاع صاروخية كافية في المملكة.

وتابع: “من الممكن أن يكون هناك اختلاف حول بعض القضايا ولكن هناك اتفاق في معظم المواضيع الكبيرة، والولايات المتحدة كانت وستبقى دوما وبنسبة مئوية كبيرة ملتزمة بالدفاع عن المملكة”.