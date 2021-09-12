احدث الأخبار

دبلوماسي أمريكي: بايدن يعرف الأهمية الاستراتيجية للمملكة
أبرز المواد
 استشاري: هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس الفموي (فيديو)
أبرز المواد
 5 مخاطر صحية تهدد النساء المصابات بالسمنة
أبرز المواد
 فيصل بن فرحان: الوثائق كشفت عدم تورط المملكة في اعتداءات 11 سبتمبر
أبرز المواد
 لحظات إنسانية.. رجل يلعب تنس الطاولة مع والدته المسنة (فيديو)
أبرز المواد
 وزير الخارجية: لن نتردد بردع أي استهدافات حوثية
أبرز المواد
 هل تؤيد عمليات التجميل للرجال؟.. سيدات يجبن (فيديو)
أبرز المواد
 صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا بمحافظة الليث (فيديو) 
أبرز المواد
 وزير الخارجية: نرفض بشكل قاطع استخدام ميليشيات الحوثي الشعب اليمني كرهينة
أبرز المواد
 أمانة جدة: 6 أعراض سلبية لترك بقايا الطعام والحبوب
أبرز المواد
 مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ينقذ مواطنة مصابة بـ “كورونا “حامل في شهرها السابع
المناطق
 الأحوال المدنية تتيح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج عبر “أبشر”
أبرز المواد
دبلوماسي أمريكي: بايدن يعرف الأهمية الاستراتيجية للمملكة

دبلوماسي أمريكي: بايدن يعرف الأهمية الاستراتيجية للمملكة

أبرز المواد
استشاري: هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس الفموي (فيديو)

استشاري: هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالفيروس الفموي (فيديو)

أبرز المواد
5 مخاطر صحية تهدد النساء المصابات بالسمنة

5 مخاطر صحية تهدد النساء المصابات بالسمنة

أبرز المواد
فيصل بن فرحان: الوثائق كشفت عدم تورط المملكة في اعتداءات 11 سبتمبر

فيصل بن فرحان: الوثائق كشفت عدم تورط المملكة في اعتداءات 11 سبتمبر

أبرز المواد

دبلوماسي أمريكي: بايدن يعرف الأهمية الاستراتيجية للمملكة

دبلوماسي أمريكي: بايدن يعرف الأهمية الاستراتيجية للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1026949
محررو المناطق

أكد الدبلوماسي الأمريكي السابق آدم إيرلي، على قوة وصلابة العلاقة بين المملكة وأمريكا، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي بايدن يفهم أهمية المملكة  استراتيجيا.

 

وأشار إيرلي مع قناة “الحرة”، إلى أن كبار المسؤولين الأمريكيين بلينكن ومستشار الأمن القومي ووزير الدفاع والرئيس كلهم لديهم علاقات وحوارات مستمرة وجيدة مع كبار القادة في المملكة ويفهون أهمية المملكة ومانتها الاستراتيجية في المنطقة.

 

وأوضح إيراني بشأن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن إلى المملكة، أن المملكة ولويد اوستن والقيادة المركزية أو الوسطى يعرفون بعضهم جيدا فأوستن أمضى وقتا في المملكة ولديه علاقات ممتازة مع نظرائه بالمملكة.

 

وأكد على أن هناك تفاهم مع المملكة عندما تم نشر هذه البطاريات، ثانيًا المملكة لديها بطاريات الباتريوت الخاصة بها، ثالثًا أمريكا تنشر هذه الوحدات خاصة عندما يكون هناك تهديد، واحساس أن التهديد الذي صممت له هذه الصواريخ ليس ملحًا كما كان في الماضي، الباتريوت تدافع ضد هجمات الصواريخ الباليستية ومعظم ما يواجه المملكة الآن هجمات بالمسيرات، وهناك آليات دفاع صاروخية كافية في المملكة.

 

وتابع: “من الممكن أن يكون هناك اختلاف حول بعض القضايا ولكن هناك اتفاق في معظم المواضيع الكبيرة، والولايات المتحدة كانت وستبقى دوما وبنسبة مئوية كبيرة ملتزمة بالدفاع عن المملكة”.

روابط ذات صلة

فيصل بن فرحان: الوثائق كشفت عدم تورط المملكة في اعتداءات 11 سبتمبر

فيصل بن فرحان: الوثائق كشفت عدم تورط المملكة في اعتداءات 11 سبتمبر
وزير الخارجية: لن نتردد بردع أي استهدافات حوثية

وزير الخارجية: لن نتردد بردع أي استهدافات حوثية
بعد مرور 20 عامًا .. وثائق “FBI” تبرئ المملكة من هجمات 11 سبتمبر 

بعد مرور 20 عامًا .. وثائق “FBI” تبرئ المملكة من هجمات 11 سبتمبر 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*