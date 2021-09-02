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“إنستغرام” تعتمد تقنية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا

“إنستغرام” تعتمد تقنية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا
http://almnatiq.net/?p=1026965
محررو المناطق

أعلنت منصة التواصل المصور “إنستغرام” عن اعتماد تقنية جديدة يمكنها أن تخلص مستخدميها من “فوضى” شريط الأخبار، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاقها قريبًا لكافة مستخدميها حول العالم.

 

وأشارت إلى أنها ستعتمد قريبًا على تقنية “المنشورات المفضلة” لتعرض لمستخدميها تفضيلاتهم من المنشورات والصور، بدلًا من عرضها بصورة عشوائية فوضوية

 

وقال مطوّر تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام أن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستغرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين، لترتب أولوليات العرض لديك.

 

وستصل بتلك الطريقة منشورات الحسابات ذات الأولوية الأعلى أولا للمستخدم، فيما تتراجع المنشورات ذات الأولوية الأقل إلى الأسفل.

 

وأوضح التقرير أن منصة “إنستغرام” تختبر حاليًا تلك الميزة، وتنوي إطلاقها قريبا لكافة مستخدميها حول العالم.

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