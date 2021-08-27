خالد الزيلعي يطلب مقابلة حمدالله بعدما أصيب بمرض نادر.. والأخير يرد (فيديو)

محررو المناطق

تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو مؤثرًا على مواقع التواصل الإجتماعي لأحدث ظهور لخالد الزيلعي، لاعب نادي النصر السابق.

وأظهر مقطع الفيديو الزيلعي هزيلًا وغير قادر على الحديث، بعدما أصيب بمرض التصلب الجانبي الضموري، الذي يؤثر على الأعصاب، ويتسبب في فقدان القدرة على التحكم بالعضلات وصعوبة الكلام.

وعن اللاعب الذي يحبه في النصر، أجاب الزيلعي في الفيديو المتداول بصعوبة “أحب عبدالرزاق حمدالله”.

ورد حمدالله على الفور على الفيديو المتداول، عبر حسابه على تويتر: “سلام عليكم أخي خالد لي شرف كبير إنك تحبني وتابعني وإن شاء الله لي زيارة لك قريبة جدًا، حفظك الله ورعاك”.