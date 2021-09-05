احدث الأخبار

متحدث الصحة: المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)
أبرز المواد
 للمرة الأولى منذ أشهر.. الحدود الشمالية تسجل “صفر” إصابات كورونا
أبرز المواد
 متحدث “الصحة” يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إصابات كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خدمة التنقل بالدراجات الكهربائية “سكوتر”
أبرز المواد
 انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا
أبرز المواد
 تهدد حياتهم ..التجارة تحذر المواطنين من “أحذية أطفال”
أبرز المواد
 ما هي أعلى دول عربية تسجيلًا للوفيات بسبب فيروس كورونا؟
أبرز المواد
 خالد الزيلعي يطلب مقابلة حمدالله بعدما أصيب بمرض نادر.. والأخير يرد (فيديو)
أبرز المواد
 جريمة بشعة في مكة.. مواطن يقتل والديه طعنًا بـ “السكين” والجهات الأمنية تلقي القبض عليه
أبرز المواد
 “إنستغرام” تعتمد تقنية جديدة سيتم إطلاقها قريبًا
أبرز المواد
 هل لقاحات كورونا تزيد من خطر إجهاض الحمل؟.. دراسة حديثة تجيب
أبرز المواد
 قبل موقعة الهلال.. إصابة جدیدة في صفوف الاستقلال الإيراني
أبرز المواد
متحدث الصحة: المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)

متحدث الصحة: المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)

أبرز المواد
للمرة الأولى منذ أشهر.. الحدود الشمالية تسجل “صفر” إصابات كورونا

للمرة الأولى منذ أشهر.. الحدود الشمالية تسجل “صفر” إصابات كورونا

أبرز المواد
متحدث “الصحة” يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إصابات كورونا (فيديو)

متحدث “الصحة” يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إصابات كورونا (فيديو)

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خدمة التنقل بالدراجات الكهربائية “سكوتر”

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خدمة التنقل بالدراجات الكهربائية “سكوتر”

أبرز المواد

جريمة بشعة في مكة.. مواطن يقتل والديه طعنًا بـ “السكين” والجهات الأمنية تلقي القبض عليه

جريمة بشعة في مكة.. مواطن يقتل والديه طعنًا بـ “السكين” والجهات الأمنية تلقي القبض عليه
http://almnatiq.net/?p=1026994
المناطق_ وكالات

أقدم مواطن بالعقد الثالث من العمر، على قتل والديه، وعلى الفور ألقت الجهات الأمنية المختصة بالعاصمة المقدسة القبض عليه، في حين باشرت  النيابة العامة التحقيقات.

 

وتلقي مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن قيام مواطن بقتل والديه، طعناً بالسكين في أحد مخططات الشرائع، وتمّ ضبط الجاني، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن الجريمة، بمركز شرطة الشرائع وفرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

 

وتقوم الجهات الأمنية ممثلة في الدوريات الأمنية، والبحث والتحرّي الجنائي، والأدلة الجنائية والبصمات، وضابط الاستلام بمركز شرطة الشرائع، والطب الشرعي بمتابعة الواقعة.

روابط ذات صلة

أمانة العاصمة المقدسة تُلزم الملاك بإزالة مخلفات البناء

أمانة العاصمة المقدسة تُلزم الملاك بإزالة مخلفات البناء
«مشروعات ولي العهد» محور مباحثات أمين العاصمة المقدسة ورئيس الوطنية للإسكان

«مشروعات ولي العهد» محور مباحثات أمين العاصمة المقدسة ورئيس الوطنية للإسكان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*