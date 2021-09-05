جريمة بشعة في مكة.. مواطن يقتل والديه طعنًا بـ “السكين” والجهات الأمنية تلقي القبض عليه

المناطق_ وكالات

أقدم مواطن بالعقد الثالث من العمر، على قتل والديه، وعلى الفور ألقت الجهات الأمنية المختصة بالعاصمة المقدسة القبض عليه، في حين باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقي مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغًا عن قيام مواطن بقتل والديه، طعناً بالسكين في أحد مخططات الشرائع، وتمّ ضبط الجاني، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن الجريمة، بمركز شرطة الشرائع وفرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

وتقوم الجهات الأمنية ممثلة في الدوريات الأمنية، والبحث والتحرّي الجنائي، والأدلة الجنائية والبصمات، وضابط الاستلام بمركز شرطة الشرائع، والطب الشرعي بمتابعة الواقعة.