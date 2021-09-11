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ما هي أعلى دول عربية تسجيلًا للوفيات بسبب فيروس كورونا؟

ما هي أعلى دول عربية تسجيلًا للوفيات بسبب فيروس كورونا؟
http://almnatiq.net/?p=1027001
المناطق_ وكالات

تتزايد المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالم والمعروف علمياً باسم “كوفيد -١٩”، مع زيادة عدد النسخة المتحورة منه.

 

وفي أحدث إحصائية، احتلت العراق المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول العربية التي تحتضن أعلى عدد من الإصابات نتيجة فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات 1،9 مليون حالة، بحسب “سي إن إن”.

 

وجاء في المرتبة الثانية دولة المغرب بـ902 ألف حالة، بينما جاء الأردن في المرتبة الثالثة بـ806 ألف حالة.

 

واحتلت تونس المرتبة الأولى في عدد الوفيات منذ بداية الجائحة، إذ وصل عدد الوفيات إلى 24،1 ألف شخص، وتبعها العراق في المرتبة الثانية بـ21،4 ألف شخص

 

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بـ16،8 ألف حالة، ولم تأتي مصر ضمن العشر الدول الأولى في أعلى إصابة.

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