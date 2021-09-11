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تهدد حياتهم ..التجارة تحذر المواطنين من “أحذية أطفال”

تهدد حياتهم ..التجارة تحذر المواطنين من “أحذية أطفال”
http://almnatiq.net/?p=1027006
محررو المناطق

حذّرت وزارة التجارة اليوم الأحد، المواطنين من ماركة لأحذية الأطفال تشكل تهديدا لحياتهم.

 

وأعلنت وزارة التجارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي “تويتر”، استدعاء أحذية أطفال من ماركة “BIRKENSTOCK”، مؤكدة أنها تشكل تهديدًا لحياة الصغار.

 

وحذّرت الوزارة من احتمالية انفصال زرار تثبيت رباط الكاحل للحذاء ، وهو الأمر الذي يشكل خطر الاختناق للأطفال، في حال ابتلاع زرار التثبيت.

 

وناشدت المواطنين بالتوقف الفوري عن استخدام منتج أحذية أطفال من ماركة “BIRKENSTOCK”، وإعادته إلى منفذ البيع فورا، واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

 

 

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