رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن خدمة التنقل بالدراجات الكهربائية “سكوتر”

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دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خدمة النقل الداخلي بين عمادات وكليات والفصول الدراسية بواسطة الدراجات الكهربائية “سكوتر” للطلبة والمنسوبين وذلك صباح اليوم 5 صفر 1443هـ في مركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وأستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل عن الخدمة من وكيل الإسكان والتغذية بالعمادة الدكتور علاء بن رشاد سندي، وتشرف على الخدمة إدارة النقل بوكالة الإسكان والتغذية بعمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع وكالة الجامعة للمشاريع، وإدارة الأمن بالجامعة، حيث تم إنشاء ممرات إلكترونية ومواقف خاصة للدراجات في جميع المباني.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن المشروع الذي يعد من وسائل النقل الحديثة يهدف إلى خدمة الطلاب والطالبات والمنسوبين وتسهيل عملية تنقلهم بين العمادات والكليات والفصول الدراسية، حيث تم وضع معايير وأنظمة تسهل من حركتها وتوفر أعلى مستويات السلامة بالإضافة إلى تخصيص مسارات الكترونية ومواقف خاصة عند كل مبنى داخل الحرم الجامعي.

وأفاد عميد شؤون الطلاب أن العمادة تسعى إلى استحداث خدمات جديدة للطلبة تلبي احتياجاتهم وتتوافق مع التطور التقنية، وتوفر وسائل مبتكرة تترجم الأهداف المرسومة، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.