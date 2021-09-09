“أبشر” تعمل على إتاحة نقل الكفالة الإلكتروني للعمالة المنزلية 

المناطق_ وكالات

بدأت منصة “أبشر أفراد” بإتاحة خاصية جديدة للعمالة المنزلية، تسمح لهم بالرد على طلبات نقل الكفالة الخاصة بهم بالقبول أو الرفض، على غرار طلبات نقل كفالة العمالة المهنية في منصة “قوى”.

ومن خلال منصة “أبشر” يمكنك نقل كفالة العمالة المنزلية من خلال تنازل صاحب العمل السابق عن العامل، ثم انتظار موافقة العامل الجديد، وعند إتمام الموافقة يتم انتقال العامل إلى صاحب العمل الجديد.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني