للمرة الأولى منذ أشهر.. الحدود الشمالية تسجل “صفر” إصابات كورونا

محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل الحدود الشمالية “صفر” إصابات كورونا لأول مرة منذ أشهر.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 95 حالة من الفايروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,078.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبيّنة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.