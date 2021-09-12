متحدث “الصحة” يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إصابات كورونا (فيديو)

محررو المناطق

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، إن العالم لازال يرصد تسجيل إصابات كورونا، مشيرًا إلى أن التقيد بالإجراءات واستمرار تلقي جرعات كورونا ساهما في تراجع منحنى الإصابات في المملكة.

وزف المتحدث خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، بشرة سارة منحنى الإصابات في المملكة يشهد تراجع بنسبة 95% .

وأوضح العبدالعالي، أنه بفضل الله، لدينا في المملكة أرقام مبشرة بالخير.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 95 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,078.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.