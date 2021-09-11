متحدث الصحة: المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً (فيديو)

محررو المناطق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور “محمد العبدالعالي”، أن المؤشرات الوبائية تشهد تراجعاً إيجابياً، وهذا ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل، إضافة إلى الإقبال على اللقاح.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لعرض مُستجدات فيروس كورونا بالمملكة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 6 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 95 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535,078.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبيّنة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.