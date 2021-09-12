خلال أسبوع.. ضبط نحو “23” ألف مُخالفة للإجراءات الاحترازية

محررو المناطق

ضبطت الجهات المعنية خلال الفترة من 28 / 1 / 1443هـ وحتى 4 / 2 / 1443هـ، “22875” مُخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأعلى من المخالفات بواقع (8098) مُخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2869)، ثُم منطقة المدينة المنورة بـ(2068)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2053).

وسجلت منطقة القصيم (2000) مُخالفة، ومنطقة حائل (1811)، ومنطقة الجوف (1241)، ومنطقة الحدود الشمالية (793)، ومنطقة عسير (549)، ومنطقة تبوك (509)، ومنطقة جازان (386)، ومنطقة الباحة (318)،، ومنطقة نجران (180) مُخالفة.

بدورها شدَّدت وزارة الداخلية، على المُواطنين والمُقيمين بضرورة مُواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيُّد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.