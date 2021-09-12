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المُتحدث الأمني للداخلية: المُنحنى الوبائي بالمملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات

المُتحدث الأمني للداخلية: المُنحنى الوبائي بالمملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات
http://almnatiq.net/?p=1027110

أكَّد المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد “طلال الشلهوب” ، اليوم الأحد، إنَّ المُنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات.

وقال ” الشلهوب” خلال المُؤتمر الصحفي الخاص بمُستجدات جائحة فيروس كورونا : “يشهد المُنحنى الوبائي في المملكة انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات، مما يُبشر بالخير ويدعونا للاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على المُكتسبات المُحقَّقة.

وتُنظِّم وزارة الصحة، اليوم الأحد، المُؤتمر الصحفي الخاص بمُستجدات جائحة فيروس كورونا، وذلك بمُشاركة المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية، حيث يستعرض المُتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال المُؤتمر، الأوضاع العالمية والمُؤشرات الوبائية للجائحة، بالإضافة إلى مُستجدات اللقاح والإجابة عن أبرز الشائعة وعرض أبرز الإحصائيات الصحية.

ويُشارك المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد “طلال الشلهوب” في المُؤتمر الصحفي، حيث يتناول التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مُخالفات الإجراءات الاحترازية.

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