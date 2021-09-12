الداخلية: هذه عقوبة من يحاول أداء العمرة دون تصريح

حذَّر المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد “طلال الشلهوب” ، اليوم الأحد، من خطورة الإقدام على أداء مناسك العُمرة دون تصريح، مُشدِّدًا على أن عقوبة ذلك تكون غرامة “10” آلاف ريال.

وقال “الشلهوب” خلال المُؤتمر الصحفي الخاص بمُستجدات جائحة فيروس كورونا : “تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمُواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المُعتمد لأداء العُمرة والصلاة في المسجد الحرام بما يتلاءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في الحرم المكي الشريف وساحاته نُؤكِّد على مُخالفات التنظيم الوقائي المُعتمد بغرامة قدرها “10” آلاف ريال لمن يُحاول أداء العُمرة دون تصريح، وغرامة “1000” ريال لمن يقدم على الصلاة في المسجد الحرام دون تصريح”.

وتُنظِّم وزارة الصحة، اليوم الأحد، المُؤتمر الصحفي الخاص بمُستجدات جائحة فيروس كورونا، وذلك بمُشاركة المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية، حيث يستعرض المُتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال المُؤتمر، الأوضاع العالمية والمُؤشرات الوبائية للجائحة، بالإضافة إلى مُستجدات اللقاح والإجابة عن أبرز الشائعة وعرض أبرز الإحصائيات الصحّية.

ويُشارك المُتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد “طلال الشلهوب” في المُؤتمر الصحفي، حيث يتناول التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مُخالفات الإجراءات الاحترازية.