معتمد في المملكة.. «الصحة» تكشف عن لقاح فعال في مواجهة التحورات

أكَّد المُتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور “محمد العبد العالي” ، اليوم الأحد، أن لقاح “موديرنا” المُضاد لفيروس “كورونا” يُعد من اللقاحات ذات الفعالية في مُواجهة التحورات.
وشدَّد على أنَّ الأبحاث العلمية التي جرت على اللقاح أكَّدت على مأمُونيته وجودته وفعاليته في مُواجهة التحورات.
وكانت وزارة الصحة، قد كشفت اليوم الأحد، عن تسجيل “80” إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد، “و6” حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرون الماضية في جميع أنحاء المملكة.
الصحة: لقاح "موديرنا" من اللقاحات ذات الفعالية في مواجهة التحورات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hWHyuHGVWC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2021
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