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هديل المالكي : مُستوى مُشاركات لاعبات المملكة بالخارج جيد جدًا .. وهناك تطوير قادم

هديل المالكي : مُستوى مُشاركات لاعبات المملكة بالخارج جيد جدًا .. وهناك تطوير قادم

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هديل المالكي : مُستوى مُشاركات لاعبات المملكة بالخارج جيد جدًا .. وهناك تطوير قادم

هديل المالكي : مُستوى مُشاركات لاعبات المملكة بالخارج جيد جدًا .. وهناك تطوير قادم
http://almnatiq.net/?p=1027150
محررو المناطق

تحدَّثت عضو لجنة رياضة المرأة ولجنة المُنتخبات في الاتحاد السعودي لألعاب القوى “هديل المالكي” ، عن مراحل مسيرتها الرياضية وأبرز محطاتها، ورؤيتها في كيفية النهوض بالمرأة في المملكة رياضيًا.

 

وقالت “هديل” ، إنَّ أبرز الصُعوبات التي واجهتها في بداياتها الرياضية تشمل عدم وجود مُنشآت ومعاهد مُتخصصة، مُشيرةً إلى أنها اضطرت إلى السفر خارج المملكة السعودية لتلقي دورات مُختلفة.

 

ولفتت في تصريحات لـ”الرياضية”، إلى أنَّ عالم الرياضة لا تُوجد فيه ألعاب مُخصصة للنساء وأخرى للرجال، إذ يُمكن للجنسين خوض أي رياضة، والإبداع فيها على حدٍ سواء.

 

ونوَّهت إلى أنَّ مُستوى المُشاركات الخارجية للاعبات السُعوديات في ألعاب القوى جيد جدًا على الرغم من فترة الإعداد القصيرة لهُن.

 

وشدَّدت على أن هناك خطوات كبيرة مُقبلة ستسهُم في تطوير لاعبات المملكة في ألعاب القوى، والوصول بهن إلى أعلى المراتب.

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