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شاهد..نقلة نوعية بمُستشفى شرق جدة بعد استخدام جهاز إلكتروني مُتطور لنقل الدم

شاهد..نقلة نوعية بمُستشفى شرق جدة بعد استخدام جهاز إلكتروني مُتطور لنقل الدم
http://almnatiq.net/?p=1027166

شهِدت مُستشفى شرق جدة في الآونة الأخيرة تقدُّمًا كبيرًا في مجال نقل الدم بعد جلب جهاز إلكتروني مُتطور يُوفر الكثير من الوقت والجُهد في عمليات نقل الدم للمرضى.

وقالت الدكتورة “نجات مروان” ، رئيسة قسم الأطفال بالمُستشفى، إنَّ الجهاز يخُص بنقل الدم للأطفال والكبار حيثٌ أنَّ وحدة نقل الدم بالمُستشفى تستقبل العديد من أصحاب الأمراض المُزمنة الذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مُستمرة وبعضهم يحتاج لتغيير الدم الدوري من “4 إلى 6″ أسابيع وتحتاج لحضور المريض قبلها بيوم من أجل تهيئته لعملية نقل الدم”.

وأضافت أنَّ العملية بالكامل تَتِم يدويًا، وتستمر من “6 إلى 10” ساعات تعتمد على مجهود الأطباء والمُمرضين، إلَّا أنَّ الجهاز الجديد يتِم نقل الدم بشكل إلكتروني في نفس اليوم، وتستغرق العملية من ساعتين إلى “4” ساعات”.

وتابعت : “وتُكمن أهمية الجهاز في أنه يُوفر الراحة للمريض والطبيب، ويشكل نقلة نوعية مُمتازة للمرضى وبخاصة مرضى الأنيميا”.

 

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