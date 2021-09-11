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طالب بالمدينة يبتكر تطبيقا لشحن السيارات ويصعد لنهائي “طيبة تبتكر”

طالب بالمدينة يبتكر تطبيقا لشحن السيارات ويصعد لنهائي “طيبة تبتكر”

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طالب بالمدينة يبتكر تطبيقا لشحن السيارات ويصعد لنهائي “طيبة تبتكر”

طالب بالمدينة يبتكر تطبيقا لشحن السيارات ويصعد لنهائي “طيبة تبتكر”
http://almnatiq.net/?p=1027191
محررو المناطق

ابتكر الطالب بإحدى مدارس المدينة المنورة، “حسام السميري” ، تطبيق “شاحني” والذي يختص بشحن السيارات الكهربائية.

 

وتأهل “السميري” إلى التصفيات النهائية لمُسابقة “طيبة تبتكر”، بالتطبيق الذي يتِم ربطه بمحطات السيارات الكهربائية.

 

وقال الطالب “السميري” في لقاء مع “الإخبارية”، إنَّ تطبيق شاحني يتِم ربطه بمحطات السيارات الكهربائية سواءً من قِبل الأفراد أو الشركات.

 

وأضاف أنه يتِم من خلال التطبيق حجز مكان للشحن واختيار نوع الشحن ونوع السيارة، إلى جانب دفع المُقابل من خلاله.

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