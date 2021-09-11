طالب بالمدينة يبتكر تطبيقا لشحن السيارات ويصعد لنهائي “طيبة تبتكر”

ابتكر الطالب بإحدى مدارس المدينة المنورة، “حسام السميري” ، تطبيق “شاحني” والذي يختص بشحن السيارات الكهربائية.
وتأهل “السميري” إلى التصفيات النهائية لمُسابقة “طيبة تبتكر”، بالتطبيق الذي يتِم ربطه بمحطات السيارات الكهربائية.
وقال الطالب “السميري” في لقاء مع “الإخبارية”، إنَّ تطبيق شاحني يتِم ربطه بمحطات السيارات الكهربائية سواءً من قِبل الأفراد أو الشركات.
وأضاف أنه يتِم من خلال التطبيق حجز مكان للشحن واختيار نوع الشحن ونوع السيارة، إلى جانب دفع المُقابل من خلاله.
فيديو | "حسام السميري" يبتكر تطبيق "شاحني" لشحن السيارات الكهربائية ويتأهل إلى التصفيات النهائية لمسابقة "طيبة تبتكر"#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hqZDnqj2ct
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 12, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق