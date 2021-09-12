شاهد..ناقد سينمائي: أسعار تذاكر السينما في المملكة “مُرتفع” للغاية

قال المُخرج والناقد السينمائي “ممدوح سالم” ، إنَّ أسعار تذاكر السينما في المملكة “مُرتفع” مُقارنة بالدول الأُخرى، ولذلك نشاهد بعض الشباب يتجهون لمنصَّات الأفلام خصوصًا الفئة العُمرية الصغيرة بحكم أنَّ اشتراكها بسعر رمزي “٥٠ أو ٦٠ ريال”.

وأضاف “ممدوح” في حديثه لـ” الإخبارية”:” تجد منصة مليئة بالأفلام أو أحيانًا إنتاج خاص بها بأعلى جودة وأعلى قيمة”.

وبسؤاله عن إمكانية أن يختلف الوضع بعد هذه المنصَّات، قال “ممدوح” : ” أتفق معك فنحن نتكلم عن أسعار التذاكر في المملكة، الأسعار عندنا مرتفعة مُقارنة بدول عالمية أو حتى دول إقليمية”.