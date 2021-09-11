شاهد..نايف الحربي: “فايزر وجونسون” أبرز المشاركين في قمة الرياض للتقنية الحيوية

أكَّد عالم أبحاث تقنية اللقاحات الطبية الدكتور نايف الحربي” ، أنه من المُنتظر مُشاركة كبيرة لشركات اللقاحات مثل “فايزر وجونسون آند جونسون” في قمة الرياض للتقنية الحيوية.

وأضاف “الحربي” خلال حديثه لـ”العربية” ، اليوم الأحد، أنَّ هذه القمة تأتي بشكل عالمي بمُشاركة شركات مثل “فايزر جونسون واسترازينيكا” والشركات الرائدة في مجال التقنية الطبية بجانب المُشاركات المحلية بالإضافة إلى الجامعات والبعد الاكاديمي”.

وتابع :” ونتمنى من القائمين على تنظيم القمة سواءً وزارة الاستثمار السعودية أو وزارة الصناعة السعودية، أن تربط هذه القمة بجميع الأطراف إلى إنطلاقة أكبر”.