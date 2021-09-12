أفضل “6” تمارين يومية تخلصك من التوتُّر والقلق

محررو المناطق

حدَّدت الأستاذة الجامعية المُختصة في علوم الأعصاب وتشريحها، “ويندي سوزوكي” ، “6” تمارين يومية لبناء المرونة والقوة العقلية ومُحاربة التوتُّر.

وتضمَّنت تلك التمارين:

ـ تصور النتائج الإيجابية.

في بداية كل يوم أو في نهايته، فكر في كل تلك المواقف غير المُؤكدة حاليًا في حياتك وتخيل النتيجة الأكثر تفاؤلًا، ليس فقط النتيجة “المقبولة”، ولكن أفضل نتيجة يمكن أن تتخيلها.

ـ نحويل القلق إلى تقدم.

مرونة عقولنا هي التي تمكِّننا من أن نكون مرنين في الأوقات الصعبة، لتعلم كيفية التهدئة وإعادة تقييم المواقف وإعادة صياغة أفكارنا واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

ـ جرب شيئًا جديدًا.

في هذه الأيام، أصبح الالتحاق بفصل جديد عبر الإنترنت أو الانضمام إلى نادٍ رياضي محلي أو المُشاركة في حدث افتراضي أسهل من أي وقت مضى، فمن الممكن دفع عقلك وجسمك لتجربة شيء لم تكن تفكر فيه من قبل.

ـ البقاء على اتصال بالمُحيط.

أن تكون قادرًا على طلب المُساعدة، والبقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة، لا يمكِّنك فقط من إبعاد القلق، ولكن أيضًا يُعزِّز الشعور بأنك لست وحدك، فالاعتقاد والشعور بأنك مُحاط بأشخاص يهتمون بك أمر بالغ الأهمية في أوقات التوتُّر الهائل.

ـ تدرَّب على التفكير الذاتي الإيجابي.

لا تحتاج بالضرورة إلى مُشاركة أحلامك الإيجابية مع المُحيط، الفكرة هي تعزيز نفسك في بداية اليوم وفي نهايته، للبقاء في حالة ذهنية ونفسية مُناسبة.

ـ انغمس في الطبيعة.

أظهر العلم مرارًا أن قضاء الوقت في الطبيعة له آثار إيجابية على صحتنا العقلية، وجدت دراسة أُجريت عام “2015” ، أنَّ الطبيعة مُمكن أن تزيد بشكل كبير من صحتك العقلية ومرونتك.