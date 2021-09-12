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مكتبة الملك عبدالعزيز تقتني إحدى أندر المخطوطات الطبية في العالم (فيديو)

مكتبة الملك عبدالعزيز تقتني إحدى أندر المخطوطات الطبية في العالم (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1027237
محررو المناطق

نجحت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، في اقتناء واحدة من أندر المخطوطات العالمية لأول كتاب في العالم والذي يحمل عنوان “تشريح بدن الإنسان”.

 

ويُصور الكتاب، تركيب جسم الإنسان من الداخل ويرسمه ويشرحه، حيث تعود كتابته إلى الفترة الواقعة بين “782-793” هجرية.

 

وجرى تأليف الكتاب من قِبل “منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إلياس الكشميري” ، كما صُنِفَ كواحد من أهم وأنفس المخطوطات الطبية الإسلامية.

 

ويحتوي الكتاب على رسومات للعضلات، والعظام، والأوعية الدموية، إلى جانب أول رسوم توضيحية تشريحية إسلامية باقية توضِّح جسم الإنسان بأكمله.

 

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