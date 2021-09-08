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“آيفون 13” .. أبل تزوُّد الهاتف الأكثر رشاقة بتقنية تدعم التصوير بدقة “8K”
http://almnatiq.net/?p=1027263

أكَّدت وكالة “‏بلومبيرغ” الأمريكية أنَّ الهاتف الجديد الذي من المُنتظر أن تعلن عنه شركة أبل “iPhone 13” سيكون أقل وزنًا وأكثر رشاقة ويدعم تقنية “ProRes”.

وقالت الوكالة أنَّ التقنية الجديدة والخاصة بالتصوير تسمح بتصوير فيديوهات عالية الدقة بدقة تصل إلى “8K”.

سعر هاتف “iPhone 13”

وتوقع مُحللو التكنولوجيا أن تبلغ تكلفة هاتف “آيفون 13” نفس تكلفة “آيفون 12” ، وأن تبدأ أسعاره من “799” دولارًا أمريكيًا، وقد تلتزم “أبل” بهذا السعر بعد أن حقق “آيفون 12” أكبر أرباح ربع سنوية في تاريخ الشركة الأمريكية.

مُؤتمر أبل لإطلاق “آيفون 13”

وآعلنت شركة “أبل” رسميًا، الثلاثاء الماضي، أنها ستنظم فعالية خاصة في “14” سبتمبر الجاري، للكشف عن مجموعة جديدة من هواتف آيفون 13″، إذ تعتاد أبل منذ “2013” الكشف عن أجهزة آيفون الجديدة في سبتمبر تقريبًا، وقامت بإرسال دعوات إعلامية لحضور هذه الفعالية.

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