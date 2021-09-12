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الإطاحة بـ”4″ مُقيمين نفَّذوا “20” عملية نصب بـ”1.3″ مليون ريال

الإطاحة بـ”4″ مُقيمين نفَّذوا “20” عملية نصب بـ”1.3″ مليون ريال

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الإطاحة بـ”4″ مُقيمين نفَّذوا “20” عملية نصب بـ”1.3″ مليون ريال

الإطاحة بـ”4″ مُقيمين نفَّذوا “20” عملية نصب بـ”1.3″ مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=1027274
المناطق ـ الرياض:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على “4” مُقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقدين الثالث والخامس، بعد تنفيذهم “20” عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة.

 

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد “خالد الكريديس” ، أن المُتهمين كانوا يدعون عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تقديم خدمات عامة مُقابل مبالغ مالية، مُستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية.

 

ولفت إلى أنهم استولوا على ما يزيد عن “1,300,000” ريال، مُبينًا أنه تمَّ إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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