“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة السلع إلى تقديم إقراراتهم

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المُكلًّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهريّ يوليو وأغسطس الماضيين.

وشدَّدت على ضرورة تقديم الإقرارات في “الخامس عشر” من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى؛ تجنُبًا لغرامة التخلُّف عن تقديم الإقرار في مدته المُحددة، بواقع “5%” من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل “30” يوم تأخير في تقديم الإقرار.

كما دعت المُكلَّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993).