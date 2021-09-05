احدث الأخبار

“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة السلع إلى تقديم إقراراتهم
محليات
 وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بالعُلا التاريخية
محليات
 “آل جابر” يبحث مع السفير الهولندي باليمن سبل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض
أبرز المواد
 الإطاحة بـ”4″ مُقيمين نفَّذوا “20” عملية نصب بـ”1.3″ مليون ريال
منطقة الرياض
 “الشهري”: نتطلع لتجاوز عقبة استقلال طهران
الرياضة
 شركة “STC” تعلن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
وظائف
 الاتفاق والرائد.. روبين يتقدم والبركاوي يتعادل في أول نصف ساعة من المُباراة
أبرز المواد
 ضبط “1320” دراجة نارية مُخالفة بمُختلف مناطق المملكة
محليات
 مكتبة الملك عبدالعزيز تقتني إحدى أندر المخطوطات الطبية في العالم (فيديو)
منوعات
 شاهد..نايف الحربي: “فايزر وجونسون” أبرز المشاركين في قمة الرياض للتقنية الحيوية
أبرز المواد
 زواج أصالة نصري يُثير ضجّة على مواقع التواصل.. وتغريدة كويتية تحسم الأمر 
منوعات
 أفضل “6” تمارين يومية تخلصك من التوتُّر والقلق
منوعات
“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة السلع إلى تقديم إقراراتهم

“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة السلع إلى تقديم إقراراتهم

محليات
وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بالعُلا التاريخية

وزير الخارجية يصطحب نظيره النمساوي في جولة بالعُلا التاريخية

محليات
“آل جابر” يبحث مع السفير الهولندي باليمن سبل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

“آل جابر” يبحث مع السفير الهولندي باليمن سبل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

أبرز المواد
الإطاحة بـ”4″ مُقيمين نفَّذوا “20” عملية نصب بـ”1.3″ مليون ريال

الإطاحة بـ”4″ مُقيمين نفَّذوا “20” عملية نصب بـ”1.3″ مليون ريال

منطقة الرياض

“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة السلع إلى تقديم إقراراتهم

“الزكاة والجمارك” تدعو الخاضعين لضريبة السلع إلى تقديم إقراراتهم
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
http://almnatiq.net/?p=1027306

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المُكلًّفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهريّ يوليو وأغسطس الماضيين.

 

وشدَّدت على ضرورة تقديم الإقرارات في “الخامس عشر” من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى؛ تجنُبًا لغرامة التخلُّف عن تقديم الإقرار في مدته المُحددة، بواقع “5%” من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل “30” يوم تأخير في تقديم الإقرار.

 

كما دعت المُكلَّفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993).

روابط ذات صلة

«الزكاة والضريبة والجمارك» تدعو لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن أغسطس

«الزكاة والضريبة والجمارك» تدعو لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن أغسطس
«الجمارك»: إحباط 3 محاولات لتهريب 66 ألف زجاجة من الخمور للمملكة

«الجمارك»: إحباط 3 محاولات لتهريب 66 ألف زجاجة من الخمور للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*