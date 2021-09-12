ميليشيا الحوثي الإرهابية تغتال شابًا وسط صنعاء

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الأحد على اغتيال ‏الشاب “أيمن نبيل ردمان”، وسط العاصمة صنعاء.

وغرَّد “معمر الإرياني” ، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في تغريدة عبر “تويتر”: “‏الشاب أيمن نبيل ردمان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد اعتراض سيارته وإطلاق النار عليه من قبل عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في شارع النصر بالعاصمة المُختطفة ‎صنعاء”.

وأكَّد “الإرياني” أنَّ “الجريمة امتدادًا لجرائم القتل اليومي التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في ظل صمت دولي غير مُبرَّر”.