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ميليشيا الحوثي الإرهابية تغتال شابًا وسط صنعاء

ميليشيا الحوثي الإرهابية تغتال شابًا وسط صنعاء

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ميليشيا الحوثي الإرهابية تغتال شابًا وسط صنعاء

ميليشيا الحوثي الإرهابية تغتال شابًا وسط صنعاء
http://almnatiq.net/?p=1027341

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الأحد على اغتيال ‏الشاب “أيمن نبيل ردمان”، وسط العاصمة صنعاء.

وغرَّد “معمر الإرياني” ، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في تغريدة عبر “تويتر”: “‏الشاب أيمن نبيل ردمان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد اعتراض سيارته وإطلاق النار عليه من قبل عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في شارع النصر بالعاصمة المُختطفة ‎صنعاء”.

وأكَّد “الإرياني” أنَّ “الجريمة امتدادًا لجرائم القتل اليومي التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في ظل صمت دولي غير مُبرَّر”.

 

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