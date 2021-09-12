ميليشيا الحوثي الإرهابية تغتال شابًا وسط صنعاء

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الأحد على اغتيال الشاب “أيمن نبيل ردمان”، وسط العاصمة صنعاء.
وغرَّد “معمر الإرياني” ، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في تغريدة عبر “تويتر”: “الشاب أيمن نبيل ردمان يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد اعتراض سيارته وإطلاق النار عليه من قبل عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في شارع النصر بالعاصمة المُختطفة صنعاء”.
وأكَّد “الإرياني” أنَّ “الجريمة امتدادًا لجرائم القتل اليومي التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في ظل صمت دولي غير مُبرَّر”.
الشاب أيمن نبيل ردمان يلفظ أنفاسه الاخيرة بعد اعتراض سيارته وإطلاق النار عليه من قبل عناصر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في شارع النصر بالعاصمة المختطفة #صنعاء
الجريمة امتداد لجرائم القتل اليومي التي ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في ظل صمت دولي غير مبرر pic.twitter.com/IvizDsHmkl
— معمر الإرياني (@ERYANIM) September 12, 2021
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