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شاهد.. كيف عبر المعلم علي الزهراني عن تقديره لوالده على الهواء

شاهد.. كيف عبر المعلم علي الزهراني عن تقديره لوالده على الهواء
http://almnatiq.net/?p=1027346
محررو المناطق

عبر المُعلم “علي الزهراني” الذي ورد اسمه بين “50” مُعلمًا للفوز بجائزة “فاركي” لأفضل مُعلم في العالم، عن مدى عرفانه لوالده على الهواء على ما قدمه له طيلة حياته.

 

وقال “الزهراني” : إنَّ والده رباه على العديد من القيم وأضاء له حياته، مُعترفًا على الهواء خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” بالتقصير في حقه.

 

وتمنح جائزة أفضل مُعلم بالعالم مؤسسة “فاركي جيمس” حيث تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

 

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