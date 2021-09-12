مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تعاون لنشر ثقافة الوعي المالي بالمملكة

وقع مجلس شؤون الأسرة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) ممثلـةً بقسـم المسـؤولية الاجتماعية بهدف نشر وترسيخ ثقافة الوعي المالي لدى أفراد الأسرة والعمل على تطوير ونشر برنامـج الوعـي المـالي ( ريـالي ) للأسرة بالمملكة.

كما تهدف توقيع مذكرة التفاهم لتحقيق مستهدفاته المتعلقة بتمكـين أفراد الأسرة من المهارات اللازمة في مجـال التخطيـط المـالي و نشر ثقافة الادخار والاستهلاك الرشيد للمسـاهمة في رفـع نسـبة ادخـار الأسرة مـن إجمـالي دخلهـا مـن %6 إلى %11 تماشـيًا مـع رؤيـة المملكـة 2030، وإيمانـاً من مجلس شؤون الأسرة بتعزيـز التكامـل والتعـاون المشـترك مـع كافـة القطاعـات بما يمكّن الأسرة في المملكة من القيام بدورها في التنمية المستدامة والحفاظ على كيانها ومواردها المالية .

تتمثل مجالات التعاون بين الطرفين حسب المذكرة لتشمل الاستفادة من خبرات المجلس وقاعدة بياناته و وموائمتها مع خدمات شركة سدكو في برنامج الوعي المالي (ريالي) من خلال عدة محاور أولها التوعية والتثقيف، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بأهداف المذكرة إضافة إلى تهيئة البيئة الإلكترونية للتدريب وإيجاد أفضل الوسائل لتطوير محتوى برنامج ريالي والذي سيعمل عليه المجلس وفق أفضل المعايير التي تمكن البرنامج من النجاح وتعزيز فرص الوصول للمستهدفين وأصحاب العلاقة لتحقيق التوسـع والاسـتدامة وتحقيـق الأثـر الإيجابـي .

و أكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن هذه المذكرة تأتي ضمن إطار أدوار عمل المجلس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال التعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية والخاصة في المبادرات والبرامج الموجهة للأسرة بكل مكوناتها، وفي سياق الجهود التي يقوم بها المجلس لتوعية الأسرة بكافة المجالات منها المجال الاقتصادي لتمكين الأسرة من مهارات الادخار والاستهلاك الرشيد والمحافظة على موارد الأسرة المالية وتنميتها.

من جانبه قال حسن الجابري، الرئيس التنفيذي لسدكو القابضة، صممت الشركة برنامج ريالي لترسيخ ثقافة الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وتمكينهم من التخطيط المالي، ونتطلع إلى العمل مع مجلس شؤون الأسرة لتعزيز وتنمية مفهوم الوعي المالي لدى الأسرة وتمكينهم من الإدارة المالية الشخصية ووضع الموازنات بصورة تساعدهم على رفع نسبة الادخار، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبما يعود عليهم وعلى أسرهم والمجتمع بالنفع والفائدة مؤكداً التزام الشركة بتعزيز ونشر مفهوم الوعي المالي ووضع البرامج الهادفة لتحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد تهدف لإحداث تأثير اجتماعي مستدام في المملكة.