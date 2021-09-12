شاهد.. خبير: التسويق الإلكتروني يحقق دخل شهري يصل إلى “120” ألف ريال

قال المُتخصص في التجارة الإلكترونية “فيصل صالح”، إنَّ التسويق الإلكتروني يُحقق دخل شهري يصل إلى “120” ألف ريال.

وأضاف “فيصل” خلال استضافته في برنامج “يا هلا” المذاع عبر قناة “روتانا خليجية” :الاستمرارية هي كسب ثقة المتابع عن طريق إعطائه موقع جيد وأسعار تنافسية.

وأوضح “فيصل” بأنه ربح في صفقة واحدة “100” ألف ريال وفي أخرى “40” ألف ريال، وقد يصل إلى دخل شهري ما بين “70 إلى 120” ألف ريال، مُضيفًا أنَّ : “الاستمرارية هي أن تستمر على نهجك ومُحتواك وتقدم أسعار تنافسية للغير.