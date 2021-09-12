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أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

عاجل

أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

أهم الاخبار
أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

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أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير
خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1027373

صدر أمر ملكي  منذ قليل ، بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وكان قد صدر منذ قليل أمر ملكي بإعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

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