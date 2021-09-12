أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

صدر أمر ملكي منذ قليل ، بتعيين الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

وكان قد صدر منذ قليل أمر ملكي بإعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.