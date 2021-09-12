احدث الأخبار

بعد اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم.. “الزهراني” : كورونا أثبتت للعالم قيمة المعلم السعودي (فيديو)
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق
منوعات
 خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق
منوعات
 “آيفون 13” .. أبل تزوُّد الهاتف الأكثر رشاقة بتقنية تدعم التصوير بدقة “8K”
أبرز المواد
 التعليم: ارتفاع نِسب الحصول على لقاح كورونا إلى “96%” للمُعلمين “و89٪” للطُلاب
أبرز المواد
 النيابة العامة: “4” حالات تُخفف فيها عقوبة مُرتكبي جرائم غسل الأموال
محليات
 الإطاحة بخمسيني بحوزته “48” كيلو جرامًا من الحشيش المُخدِّر بمنطقة عسير
منوعات
 ضبط وافدين يقومان بتأجير عاملات نظافة للغير بشكل غير نظامي
منوعات
 أمر ملكي: تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير
منوعات
 صدور 3 أوامر ملكية.. أبرزها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه
منوعات
 أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير
أهم الاخبار
 أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه
عاجل
عاجل

أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

عاجل

أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

بعد اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم.. “الزهراني” : كورونا أثبتت للعالم قيمة المعلم السعودي (فيديو)

بعد اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم.. “الزهراني” : كورونا أثبتت للعالم قيمة المعلم السعودي (فيديو)

أبرز المواد
ولي العهد يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

منوعات
خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

منوعات
“آيفون 13” .. أبل تزوُّد الهاتف الأكثر رشاقة بتقنية تدعم التصوير بدقة “8K”

“آيفون 13” .. أبل تزوُّد الهاتف الأكثر رشاقة بتقنية تدعم التصوير بدقة “8K”

أبرز المواد

بعد اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم.. “الزهراني” : كورونا أثبتت للعالم قيمة المعلم السعودي (فيديو)

بعد اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم.. “الزهراني” : كورونا أثبتت للعالم قيمة المعلم السعودي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1027380

قال المُعلم “علي الزهراني” إنَّ جائحة كورونا أثبتت للعالم قيمة المُعلم السعودي بشهادة المجتمع والعالم كله.

وأضاف، أن المعلم السعودي نموذج مشرف واحتل مراكز متقدمة خلال منصة مدرستي، مؤكدا أنه  جزء من زملائه المُعلمين وليس الأفضل بينهم مهديا لهم هذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة “الإخبارية” تعليقًا على اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم، حيثٌ أشاد “الزهراني” بالهمة العالية لوزير التعليم، مُشدِّدا على أنَّ التعليم السعودي حقَّق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية والأرقام تثبت ذلك.

روابط ذات صلة

التعليم: ارتفاع نِسب الحصول على لقاح كورونا إلى “96%” للمُعلمين “و89٪” للطُلاب

التعليم: ارتفاع نِسب الحصول على لقاح كورونا إلى “96%” للمُعلمين “و89٪” للطُلاب
“التعليم” تبدأ احتساب الغياب للطلبة لغير المحصنين بجرعتين

“التعليم” تبدأ احتساب الغياب للطلبة لغير المحصنين بجرعتين
خلال ساعات.. انطلاق اختبارات “تعزيز المهارات” لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي

خلال ساعات.. انطلاق اختبارات “تعزيز المهارات” لطلبة المرحلة المتوسطة والصف الأول ثانوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*