بعد اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم.. “الزهراني” : كورونا أثبتت للعالم قيمة المعلم السعودي (فيديو)

قال المُعلم “علي الزهراني” إنَّ جائحة كورونا أثبتت للعالم قيمة المُعلم السعودي بشهادة المجتمع والعالم كله.

وأضاف، أن المعلم السعودي نموذج مشرف واحتل مراكز متقدمة خلال منصة مدرستي، مؤكدا أنه جزء من زملائه المُعلمين وليس الأفضل بينهم مهديا لهم هذا الإنجاز.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة “الإخبارية” تعليقًا على اختياره ضمن أفضل “50” مُعلمًا في العالم، حيثٌ أشاد “الزهراني” بالهمة العالية لوزير التعليم، مُشدِّدا على أنَّ التعليم السعودي حقَّق الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية والأرقام تثبت ذلك.