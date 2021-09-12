احدث الأخبار

ضبط وافدين يقومان بتأجير عاملات نظافة للغير بشكل غير نظامي
منوعات
 أمر ملكي: تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير
منوعات
 صدور 3 أوامر ملكية.. أبرزها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه
منوعات
 أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير
أهم الاخبار
 أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه
عاجل
 سلبية مسحات لاعبي استقلال طهران قبل ساعات من لقاء الهلال
الرياضة
 مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تعاون لنشر ثقافة الوعي المالي بالمملكة
منوعات
 شاهد.. كيف عبر المعلم علي الزهراني عن تقديره لوالده على الهواء
محليات
 ميليشيا الحوثي الإرهابية تغتال شابًا وسط صنعاء
أبرز المواد
 باولينيو يخطف تعادلًا ثمينا للأهلي أمام التعاون 
أبرز المواد
 الاتفاق والرائد يكتفيان بالتعادل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الإرياني: ميليشيا الحوثي حولت مطار صنعاء إلى ممر لتهريب الأسلحة الإيرانية 
أبرز المواد
عاجل

أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

عاجل

أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

ضبط وافدين يقومان بتأجير عاملات نظافة للغير بشكل غير نظامي

ضبط وافدين يقومان بتأجير عاملات نظافة للغير بشكل غير نظامي

منوعات
أمر ملكي: تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير

أمر ملكي: تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير

منوعات
صدور 3 أوامر ملكية.. أبرزها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه

صدور 3 أوامر ملكية.. أبرزها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه

منوعات
أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

أمر ملكي..تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيساً للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

أهم الاخبار

ضبط وافدين يقومان بتأجير عاملات نظافة للغير بشكل غير نظامي

ضبط وافدين يقومان بتأجير عاملات نظافة للغير بشكل غير نظامي
http://almnatiq.net/?p=1027394

باشرت فرق الرقابة الميدانية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البلاغ الوارد إليها حيال قيام وافدين من جنسيتين مختلفتين بتقديم خدمات عمالية مخالفة لنظام العمل بمساعدة مؤسسة للمقاولات العامة، حيث يقومان بتأجير عاملات نظافة من العاملات (المتغيبات عن العمل) لشركات ومؤسسات.
وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبعد إعداد كمين محكم ضُبِطَ 18 عاملة متغيبة عن العمل، وضبط عدد من الوافدين المسهمين بنقلهن وتسويقهن للعمل في منشآت بشكل مخالف، وستُستَكملُ الإجراءات النظامية كافة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
وتدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الالتزام بنظام العمل وتشريعات الوزارة، والإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911) أو من خلال الإبلاغ عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية.

روابط ذات صلة

أمر ملكي: تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير

أمر ملكي: تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظاً للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير
صدور 3 أوامر ملكية.. أبرزها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه

صدور 3 أوامر ملكية.. أبرزها إعفاء رئيس شؤون خادم الحرمين من منصبه
أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

أمر ملكي: إعفاء المهندس ناصر النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*