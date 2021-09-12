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ولي العهد يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

ولي العهد يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق
سمو ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=1027416

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.
وقال سمو ولي العهد :” تلقيت نبأة وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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