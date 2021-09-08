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سجل حافل من المناصب.. من هو ماجد المزيد المحافظ الجديد لهيئة الأمن السيبراني؟

سجل حافل من المناصب.. من هو ماجد المزيد المحافظ الجديد لهيئة الأمن السيبراني؟
http://almnatiq.net/?p=1027420
محررو المناطق

صدر أمر ملكي اليوم الأحد بتعيين المهندس “ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد” ، مُحافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

 

وحصل “ماجد المزيد” ، على ماجستير الإدارة الهندسية عام “2004” من جامعة واشنطن في سانت لويس بعد عامين من حصوله على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة ميسوري للعلوم والتكتولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وجرى تعيين المزيد في العديد من المناصب بدأن بمدير المعايير الفنية بين “2005 و2013” ، ثُم نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأُمم المُتحدة، ومن ثُم منصب رئيس الفريق المُتخصص المعني بمسائل السياسة العامة الدولية بين عامي “2009 و2011”.

 

ووصل إلى منصب الأمين العام للجنة الوطنية لمجتمع المعلومات عام 2013، والمدير العام للشؤون الدولية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قبل أن يشغل منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتقنية والبنية التحتية.

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